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Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu

Yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta görüştüğü sürpriz bir isim ortaya çıktı. Girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusuyla geçtiğimiz hafta görüştüğü böyle duyuruldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin detayları...

10.09.2020 10:01 - Son Güncelleme: 10.09.2020 10:01
Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu

Süper Lig'de yeni sezon için yoğun bir transfer trafiği yürüten Galatasaray, son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kattı.

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Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu

Golcü oyuncusu Adem Büyük ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, orta saha transferine odaklanmış durumda...

Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu

Fotomaç'ın haberine göre; Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ismi duyurdu.

Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.

Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu an Portekiz ekibi Porto ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile de temas halinde olduğunu bildirdi.

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