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Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu
Galatasaray'ın transfer görüşmesini resmen duyurdu! Geçen hafta masaya oturuldu
Yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta görüştüğü sürpriz bir isim ortaya çıktı. Girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusuyla geçtiğimiz hafta görüştüğü böyle duyuruldu. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin detayları...
10.09.2020 10:01
- Son Güncelleme: 10.09.2020 10:01
Süper Lig'de yeni sezon için yoğun bir transfer trafiği yürüten Galatasaray, son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kattı.
Golcü oyuncusu Adem Büyük ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, orta saha transferine odaklanmış durumda...
Fotomaç'ın haberine göre; Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ismi duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu an Portekiz ekibi Porto ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile de temas halinde olduğunu bildirdi.