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    • 08.09.2020 12:52
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    Falcao yeni durağını açıkladı! 'dan sonra...

    Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyemeyen , ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Falcao, 'dan sonraki durağının ABD olacağını açıkladı.

    Falcao yeni durağını açıkladı

    Kolombiya basınına konuşan Radamel Falcao, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerini ABD'de sürdürmek istediğini söyledi.

    "INTER MIAMI'YE GİTMEK İSTİYORUM"
    Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

    "SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPABİLİRİM"
    Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    "TECRÜBELERİMİ, GENÇ OYUNCULARA..."
    Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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