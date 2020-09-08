Kolombiya basınına konuşan Radamel Falcao, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerini ABD'de sürdürmek istediğini söyledi.

"INTER MIAMI'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.