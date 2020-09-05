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    • 05.09.2020 23:13
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    Son dakika: ile anlaştı

    Son dakika haberi... 'nin 'dan kadrosuna kattığı , ile anlaşmaya vardı. Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

    Vedat Muriç, Lazio ile anlaştı

    Son dakika haberi... 'nin 'dan kadrosuna kattığı , ile anlaşmaya vardı.

    Bir süredir görüşmelerini sürdüren Vedat Muriç, n temsilcisi ile resmi anlaşmaya vardı.

    Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

    Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya'ya gidecek.

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