Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Lazio ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir transfer görüşmelerini sürdüren Vedat Muriç, İtalyan temsilcisi ile resmi anlaşmaya vardı.

Rize ekibinden 3.5 milyon Euro'ya sarı-lacivertli ekibe dahil olan Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Muriç, transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya'ya gidecek.