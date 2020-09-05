Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları! FB Sivasspor canlı yayın nasıl izlenir?

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları sürerken Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup'taki final maçında Sivasspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe, turnuvanın yarı maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Futbolseverler bu kapsamda Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor canlı yayın nasıl izlenir? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı 5 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
FİNALE ADINI YAZDIRMIŞTI
Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup yarı final maçında karşılaştığı Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1.Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-0 kazandı.
2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalırken, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ, THE LAND OF LEGENS CUP'TA 3'ÜNCÜ OLDU
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.
Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti.