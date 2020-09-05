Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları! FB Sivasspor canlı yayın nasıl izlenir?

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalırken, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.