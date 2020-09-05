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    • 06.09.2020 02:23
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    TBF Başkanı 'ndan Başkan 'a kitap takdimi

    Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) , Cumhurbaşkanı 'a "Türkiye'nin " ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

    Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

    Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) , Başkan 'a "Türkiye'nin " ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

    TBF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

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