Vedat Muriç için hazırız

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç ile Lazio arasındaki transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone İnzaghi, Kosovalı yıldız golcünün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi yaptığı açıklamada, "Vedat Muriç ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Diğer kulüpler de transfer pazarındalar ancak biz bu transfer için hazırız!" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.