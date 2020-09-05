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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    " için hazırız"

    İnzaghi, ’nin yıldızı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnzaghi, “Vedat Muriç ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Biz bu için hazırız” şeklinde konuştu.

    Vedat Muriç için hazırız

    'nin yıldızı ile Lazio arasındaki görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone İnzaghi, Kosovalı yıldız golcünün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Inzaghi yaptığı açıklamada, "Vedat Muriç ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Diğer kulüpler de transfer pazarındalar ancak biz bu transfer için hazırız!" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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