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    • 04.09.2020 09:54
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    Son dakika gelişmesi! 'nın yeni adresi belli oldu

    döneminde son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 36 yaşındaki Portekizli yıldız , Portekiz takımlarından Vitoria Quirmaraes ile görüştü.

    Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

    Son olarak Kasımpaşa forması giyen , ülkesinin takımlarından ile görüşme halinde.

    Milliyet'in aktardığı habere göre; Vitoria Guimaraes ile Quaresma arasındaki görüşmeler ileri safhada. Son olarak çarşamba akşamı görüşen iki taraf arasında çok ufak pürüzler kaldı.

    1. Lig ekibi Altay'dan da teklif alan 36 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı ancak henüz kesin kararını vermediği vurgulandı.

    Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekiz milli hücum oyuncusu Quaresma, 'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yaptı.

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