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    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
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    Kanarya'ya teklifi! golcü arıyor

    ’in satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan ’de adaylar çoğalıyor. Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler’in gündemine giren son isim oldu. ’lı forvet adeta Fener’in ayağına geldi!

    Kanarya'ya Rondon teklifi

    'in satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan 'de adaylar çoğalıyor. Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim oldu. 'lı forvet adeta Fener'in ayağına geldi!

    TEKLİF İKİ GÜN ÖNCE GELDİ
    Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı.

    YÖNETİMİ HEYECANLANDIRDI
    Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı.

    HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK
    Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor.

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