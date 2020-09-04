Vedat Muriç'in satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan Fenerbahçe'de adaylar çoğalıyor. Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. Venezuela'lı forvet adeta Fener'in ayağına geldi!

TEKLİF İKİ GÜN ÖNCE GELDİ

Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği Çin kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı.

YÖNETİMİ HEYECANLANDIRDI

Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı.

HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK

Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor.