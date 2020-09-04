Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.09.2020 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 09:23
    ABONE OL

    'de 'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala 'de çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde son günlerin konuşulan ismi 'nin ise Lazio'ya transfer olması bekleniyor. Kosovalı golcünün İtalyan ekibine henüz imza atmama nedeni de ortaya çıktı.

    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin uzamasındaki sebebin sadece bonservis bedeli olmadığı ortaya çıktı.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, Kosovalı futbolcunun gidişi sonrası gelecek forveti zaman kaybetmeden kadroya dahil etmek istiyor.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Bunun için çalışmalarını tamamlamadan bu transfere onay vermiyor. Bundaki temel amacın iki sezon önce yapılan hatalara düşmemek olduğu öğrenildi.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    O dönem takımdan ayrılan Fernandao, Souza ve Giuliano gibi isimlerden bonservis geliri elde edilse de hem yerlerine doğru oyuncular getirilemedi hem de bu transferler takıma geç dahil oldu.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Yönetim bu nedenle Vedat Muriqi'nin gidişi sonrası gelecek forvetin hiç zaman kaybetmeden takıma katılması düşüncesini taşıyor.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    İşin bir de mali ve saha içi kısmı bulunuyor. Vedat gibi bir futbolcunun yerini doldurmak kolay değil. Yönetim 26 yaşında, teknik kapasitesi yüksek, etkili gol vuruşları ve fizik gücü yüksek bir ismin alınmasının ne kadar güç olduğunun farkında.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Böyle bir isim bulunsa bile yüksek bonservis bedeli ve ücretler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle bu süreçte hem Vedat'ın alternatifi aranıp hem de futbolcu için istenilen bonservis fiyatına İtalyan ekibinin çıkması sağlandı.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    20 milyon Euro bonservis bedelini vermeye razı olan Roma ekibi, toplam 16 milyon Euro'lardan bu noktaya geldi.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Yönetim, 18+2 milyon Euro şeklindeki teklifi net 20 milyon Euro'ya çekmek istiyor. Bunun pazarlığını yaparken de diğer yandan yeni golcünün hazırlıklarını tamamlıyor.
    Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!

    Vedat'ın özelliklerine yakın bir ismi mali açıdan uygun şekilde takıma dahil etmenin planları yapılıyor. Böylelikle gelecek bonservisin büyük bölümü kulübün kasasına girecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmama nedeni ortaya çıktı!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri