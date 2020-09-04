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    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
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    Yönetimi de şartları zorluyor: Büyük seferberlik

    orta saha ine kilitlendi. Taraftarlar yapılmayan transferler yüzünden bir hayli stresli. Bu stresi dağıtmak isteyen Galatasaray Yönetimi transferde vites yükseltti. Sarı- Kırmızılılar, ’deki maçına kadar 2 transferi açıklamayı hedefliyor.

    Büyük seferberlik

    orta saha ine kilitlendi. Taraftarlar yapılmayan transferler yüzünden bir hayli stresli. Bu stresi dağıtmak isteyen Galatasaray Yönetimi transferde vites yükseltti. Sarı- Kırmızılılar, 'deki maçına kadar 2 transferi açıklamayı hedefliyor.

    JOSEF İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Listede olan oyuncular ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, bir dönem forması giyen Brezilyalı Josef de Souza ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarlıklar son aşamada.

    ALEIX GARCIA İKNA EDİLECEK
    Bir başka aday ise Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma. 25 yaşındaki oyuncu için de G.Saray bir hayli istekli. Boşta olan İspanyol yıldız Aleix Garcia da ikna edilmeye çalışılıyor.

    ARTIK GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
    Aslan'ın Fulham'ın İsveçli merkez orta saha Stefan Johansen ile flörtü sürüyor. Galatasaray, görüştüğü 4 oyuncudan 2'sini 'deki ilk maçı öncesi bitirmeyi planlıyor.

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