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    • Spor
    • 03.09.2020 Gazete
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    Cimbom'da bombası

    de vites taktı. alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı- Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan ’ya çevirdi. Son olarak ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

    Cimbom'da Aleix Garcia bombası

    de vites taktı. alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı- Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan 'ya çevirdi. Son olarak ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı.

    FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR
    Teknik Direktör Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem ön libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor.

    YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
    Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.

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