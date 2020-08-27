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    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
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    Fırtına gibibaşlayacak!

    İlk kez 21 takımla oynanacak olan ’de 2020-21 sezonu fikstürü dün çekildi. ’de başlayacak olan ligin ilk haftası Trabzonspor- Beşiktaş derbisine sahne olacak. 3. haftada ise Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Bu iki maçın dışında ilk 6 haftada zirve yarışını yakından ilgilendirecek maçlar yapılacak ve sezon fırtına gibi başlayacak.

    Süper Lig Fırtına gibibaşlayacak!

    İlk kez 21 takımla oynanacak olan 'de 2020-21 sezonu fikstürü dün çekildi. 'de başlayacak olan ligin ilk haftası Trabzonspor- Beşiktaş derbisine sahne olacak. 3. haftada ise Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Bu iki maçın dışında ilk 6 haftada zirve yarışını yakından ilgilendirecek maçlar yapılacak ve sezon fırtına gibi başlayacak.

    Ligin ilk yarısı 24 Ocak'ta tamamlanacak. İkinci yarı 29 Ocak'ta başlayacak. Sezon ise 16 Mayıs'ta son bulacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33,
    36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. 21 takımlı ligde her haftayı bir takım bay geçecek.

    İŞTE KRİTİK HAFTALAR
    1. HAFTA Trabzonspor-Beşiktaş
    2. HAFTA Başakşehir-Galatasaray
    3. HAFTA Galatasaray-Fenerbahçe
    5. HAFTA Trabzonspor-Başakşehir
    6. HAFTA Fenerbahçe-Trabzonspor
    9. HAFTA Beşiktaş-Başakşehir
    10. HAFTA Fenerbahçe-Beşiktaş
    14. HAFTA Fenerbahçe-Başakşehir
    15. HAFTA Trabzonspor-G.Saray
    19. HAFTA Beşiktaş-Galatasaray

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