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    • 24.08.2020 12:12
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    Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (), 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekimlerinin 26 Ağustos Çarşamba ve 27 Ağustos Perşembe günleri yapılacağını açıkladı.

    Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu

    11 Eylül tarihinde başlayacak olan Süper Lig ve 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde "2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi. Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. Fikstür çekim törenleri beIN TS'tan canlı olarak yayınlanacak."

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