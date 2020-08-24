Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

DAHA ÖNCE DE POZİTİF VAKA AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış ancak 1 gün sonra testlerin negatife döndüğü duyurulmuştu.