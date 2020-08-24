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    • 24.08.2020 12:51
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    'de son dakika! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... , bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz haftalarda da 1 futbolcu ve 1 personelin testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı belirtildi.

    Fenerbahçe: 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:

    Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

    Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

    DAHA ÖNCE DE POZİTİF VAKA AÇIKLANMIŞTI

    Geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış ancak 1 gün sonra testlerin negatife döndüğü duyurulmuştu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de son dakika! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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