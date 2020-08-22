Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz'de 320 milyar metreküp ile ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın müjdesi yurtta büyük bir sevinç yaratırken, TFF ve futbol kulüpleri de yayımladıkları kutlama mesajları ile bu coşkuya ortak oldu.
İşte o mesajlar:
TFF: "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz"
GALATASARAY: "Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz."
FENERBAHÇE: "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz"
BEŞİKTAŞ: " Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."
TRABZONSPOR: " Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."