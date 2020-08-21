Spor dünyasından 'müjdeler olsun' paylaşımları! Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" dedi ve ekledi "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır."
Başkan Erdoğan'ın bu müjdeli haberine ilk destek Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldi. Sarı-lacivertliler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. #MüjdelerOlsun" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'DAN MÜJDELER OLSUN MESAJI
Trabzonspor'da 'müjdeler olsun' dedi ve resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu ise mesajında "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği tarihi doğalgaz rezervinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" yazdı.
Galatasaray Kulübü: Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.
İttifak Holding Konyaspor: Yıllarca özlemle, umutla beklediğin gemi geldi, İsmail Abi! Ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olsun. #MüjdelerOlsun Türkiye'm!
Aytemiz Alanyaspor: Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.
Gaziantep FK: aradeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Güzel Türkiyemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.