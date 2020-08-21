Spor dünyasından 'müjdeler olsun' paylaşımları! Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" dedi ve ekledi "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır."