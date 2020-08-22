Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Takımlar yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Yeni transferlerin de boy göstereceği hazırlık maçları taraftarların merak konusu oluyor. Bu yıl transferde göz dolduran Fenerbahçe ile Karagümrük hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele bugün saat 17:00'de başlayacak.