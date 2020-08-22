Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Takımlar yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Yeni transferlerin de boy göstereceği hazırlık maçları taraftarların merak konusu oluyor. Bu yıl transferde göz dolduran Fenerbahçe ile Karagümrük hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta?
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele bugün saat 17:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE KARAGÜRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen karşılaşma Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, yarın Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Sarı-Lacivertliler burada 22 Ağustos'ta Karagümrük, 28 Ağustos'ta da Alanyaspor ile özel maç yapacak.