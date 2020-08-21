Öte yandan Jose Sosa Kanarya'da 5 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe Kulübü, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını yeni transfer Jose Sosa'ya verdi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak.

Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.

Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.