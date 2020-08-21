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    • 22.08.2020 00:13
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    Son dakika: 35 yaşındaki 'yı renklerine kattı

    Son dakika haberi... , 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu 'yı transfer ettiğini duyurdu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Sosa, 5 numaralı formayı giyecek.

    Fenerbahçe'den flaş transfer

    Son dakika haberine göre Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı lacivertliler, müjdeli haberi resmi Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı

    2017-18 sezonundan bu yana Trabzonspor'da forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli geçen sezon 42 maçta 11 gol 11 asistlik performans sergilemişti. Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi Sosa, yeni takımının formasıyla görüntü verdi.

    5 NUMARAYI GİYECEK

    Öte yandan Jose Sosa Kanarya'da 5 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe Kulübü, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını yeni transfer Jose Sosa'ya verdi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak.

    Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.

    Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.
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