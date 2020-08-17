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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    yerli 8 numara arıyor!

    için çalışmalarını sürdüren , orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi.

    Galatasaray yerli 8 numara arıyor!

    için çalışmalarını sürdüren , orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan iki ismin olduğu öğrenildi.

    MEHMET EKİCİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE
    Bunlardan ilki ile olan sözleşmesi sona eren . Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Diğer isim ise ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren . Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor.

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