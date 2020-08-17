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    • 17.08.2020 17:08
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    imzayı resmen attırdı! Mensah resmen Beşiktaş'ta | Transfer haberleri

    'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığı Mensah, Siyah-Beyazlılar ile sözleşme imzaladı.

    Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta

    'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mensah, resmi sözleşmeyi imzaladı. Ganalı oyucu, dün akşam saatlerinde 'a geldikten sonra bugün resmi sözleşmeye imzayı attı.

    SERGEN YALÇIN ÖZELLİKLE İSTEMİŞTİ!
    Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda adımlar atmaya devam etmiş oldu.

    Geçtiğimiz sezon Kayserispor'daki performansı ile öne çıkan Ganalı yıldız, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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