Son dakika: Galatasaray Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu

Galatasaray transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı Kırmızılı takım Olympiakos ile sözleşmesi biten Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."