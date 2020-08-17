Beşiktaş Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak üzere. N'Sakala'ya imza attırdıktan sonra Welinton ve Mensah'la da anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim daha önce Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş olan Badou Ndiaye'yi de bitirmeye çok yakın.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

İngiliz kulübü Stoke City ile yapılan görüşmelerde de artık sona gelindi. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu 2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

KİRALAMA BEDELİ OLMAYACAK

Bu transferde Stoke City'e her hangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Siyah-Beyazlı yönetimin Badou Ndiaye'ye yıllık 1 milyon 500 bin Euro vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRABZON'DA 1 GOL 2 ASİST

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giyen Senegalli futbolcu toplam 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asist yaptı. Beşiktaş'ın Ndiaye ile her konuda anlaştığı öğrenildi.