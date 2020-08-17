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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    Kartal ’yi bitiriyor! Yeni durağı olacak

    ’yi kadrosuna katmak üzere. N’Sakala’ya imza attırdıktan sonra Welinton ve Mensah’la da anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim daha önce ’de , ve spor formaları giymiş olan Badou Ndiaye’yi de bitirmeye çok yakın.

    Kartal Badou Ndiaye’yi bitiriyor!

    'yi kadrosuna katmak üzere. N'Sakala'ya imza attırdıktan sonra Welinton ve Mensah'la da anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim daha önce 'de , ve spor formaları giymiş olan Badou Ndiaye'yi de bitirmeye çok yakın.

    SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
    İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelerde de artık sona gelindi. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu 2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

    KİRALAMA BEDELİ OLMAYACAK
    Bu transferde Stoke City'e her hangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Siyah-Beyazlı yönetimin Badou Ndiaye'ye yıllık 1 milyon 500 bin Euro vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    TRABZON'DA 1 GOL 2 ASİST
    Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen Senegalli futbolcu toplam 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asist yaptı. Beşiktaş'ın Ndiaye ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

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