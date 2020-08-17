Melih Vardar kimdir, kaç yaşındaydı? Melih Vardar trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Somaspor'da forma giyen genç futbolcu Melih Vardar'dan acı haber geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede yaşam mücadelesi veren Melih Vardar'dan kötü haber geldi. Peki, Melih Vardar kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
MELİH VARDAR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos Cuma günkü kazada ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında tutulan Melih Vardar, bugün yaşamını yitirdi.
Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin Çeşme-İzmir kara yolu üzerindeki Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Vardar kardeşler sağlık ekiplerince DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
MELİH VARDAR KİMDİR?
Futbola Urla Gençlik Spor altyapısında başladı ve daha sonra Bucaspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzaladı fakat gene A2 takımında forma giydi. 2011 yılından itibaren as takım maç kadrosuna alınmaya başlandı.
As takım için ilk resmî karşılaşmasına 10 Eylül 2011 tarihinde Kayseri Erciyesspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasıbda çıktı.
8 kez millî takımlara çağrılan Melih Vardar, 2 kez Türkiye U-15 ve 4 kez de Türkiye U-16 forması olmak üzere toplam 4 kez millî formayı giydi.