Melih Vardar kimdir, kaç yaşındaydı? Melih Vardar trafik kazası sonrası hayatını kaybetti!

MELİH VARDAR KİMDİR?

Futbola Urla Gençlik Spor altyapısında başladı ve daha sonra Bucaspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzaladı fakat gene A2 takımında forma giydi. 2011 yılından itibaren as takım maç kadrosuna alınmaya başlandı.

As takım için ilk resmî karşılaşmasına 10 Eylül 2011 tarihinde Kayseri Erciyesspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasıbda çıktı.

8 kez millî takımlara çağrılan Melih Vardar, 2 kez Türkiye U-15 ve 4 kez de Türkiye U-16 forması olmak üzere toplam 4 kez millî formayı giydi.