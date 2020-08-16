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    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
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    ’dan 'a feda

    ’da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kiraladığı ’yla bir kez daha anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu, yıllık maaşında 850 bin Euro gibi ciddi bir indirim yapılmasını kabul etti. Gabonlu yıldız maaşında indirime giderken Galatasaray’ın Southampton’la anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

    Mario Lemina’dan Galatasaray'a feda

    'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kiraladığı 'yla bir kez daha anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu, yıllık maaşında 850 bin Euro gibi ciddi bir indirim yapılmasını kabul etti. Gabonlu yıldız maaşında indirime giderken Galatasaray'ın Southampton'la anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sakatlık sorununu eleştiren taraftarlara "Pişman olacaksınız" mesajı gönderen Lemina'nın yıllık net maaşındaki ciddi indirimi kabul ederken, artırılan başarı ve maç başı primlerini elde etme hedefinde olduğu kaydedildi.

    İngiliz ekibine geçen yıl kiralık ücret olarak 1 milyon Euro ödeyen Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kiralama bedeli konusunda Southampton yetkilileriyle görüşme halinde oldukları ve bu transferin önümüzdeki hafta netlik kazanacağı bildirildi.

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