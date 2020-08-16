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Rizespor maçında ayağını kırmıştı! Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!

Çaykur Rizespor maçında ayağını kıran Muslera sahalardan uzak kalınca sarı kırmızılı yönetim arayış içerisine girmiş Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Galatasaray yönetimi, ayağı kırık olduğu için tedavi gören ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında flaş bir karar alındı.

16.08.2020 12:17 - Son Güncelleme: 16.08.2020 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





