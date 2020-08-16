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Rizespor maçında ayağını kırmıştı! Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!
Rizespor maçında ayağını kırmıştı! Galatasaray'dan flaş Muslera kararı!
Çaykur Rizespor maçında ayağını kıran Muslera sahalardan uzak kalınca sarı kırmızılı yönetim arayış içerisine girmiş Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Galatasaray yönetimi, ayağı kırık olduğu için tedavi gören ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında flaş bir karar alındı.
16.08.2020 12:17
- Son Güncelleme: 16.08.2020 12:18
Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın ardından kaleye Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da, sezonun ilk yarısı için çizilen yol haritası da belli oldu.
Sarı-kırmızılı takıma iki yıl için imza atan 33 yaşındaki file bekçisi, yıllık 4 milyon TL alacak.
İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak.
Sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmayacak Uruguaylı 1 numara, ocak ayında takıma geri dönecek.
Fatih'le sezona başlayacak Galatasaray'da Okan Kocuk ise kulübede oturacak. Sezonun ilk yarısında büyük rekabete girecek Fatih-Okan ikilisi, Muslera iyileşene kadar kaleyi koruyacak.