Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Kevin de Bruyne ile durumu 1-1'e getirse de Lyon, 79 ve 87'de Dembele ile durumu 3-1 getirerek tur atlayan taraf oldu.

Fransız temsilcisi yarı finalde, çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 mağlup eden Bayern Münih'in rakibi oldu. Diğer yarı final maçında ise Leipzig ile Paris Saint-Germain final için mücadele edecek.