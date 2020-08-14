Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin hızlı takımlarından biri konumunda. Yaz transfer döneminde Trondsen, Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yaptı.