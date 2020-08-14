Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin hızlı takımlarından biri konumunda. Yaz transfer döneminde Trondsen, Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yaptı.
TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Celtic forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic ile anlaştı. Hırvat savunmacının transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Futbola Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Jozo Simunovic, 2015 yılında Celtic'e transfer oldu. 5 sezondur İskoç ekibinde forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2,2 milyon euro. Jozo Simunovic, Hırvatistan Milli Takımlarının alt yaş kategorilerinde de top koşturdu.