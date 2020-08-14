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    • 14.08.2020 13:12
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    Son dakika haberi... 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı

    'da son dakika koronavirüs depremi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Kulübü, iki futbolcunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

    Galatasaray yapılan testlerin ardından 2 futbolcusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

    EZELİ RAKİPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

    Sarı-kırmızılıların açıklamasının ardından ilk geçmiş olsun mesajı ezeli rakibi Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

    Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
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