Galatasaray yapılan testlerin ardından 2 futbolcusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.
EZELİ RAKİPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Sarı-kırmızılıların açıklamasının ardından ilk geçmiş olsun mesajı ezeli rakibi Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.