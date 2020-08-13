Trabzonspor'dan transferde dev operasyon! 10 isim birden...
Sezonu Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Kadrosuna Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u katan bordo-mavililerde harekat sürerken, gündemde tam 10 ismin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
13.08.2020 10:09
- Son Güncelleme: 13.08.2020 10:09
Trabzonspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak Marlon ile birlikte 5 oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerin harekatı sürecek.
Karadeniz temsilcisinin en az 5 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.
Alınacak isimlerin mevkileri de belli. Bordo-mavililer, 1 forvet, 1 orta saha, 2 stoper ve 1 kanat oyuncusunu kesin olarak transfer edecek.
Gelecek sezon fikstürün yoğun olması sebebi ile rotasyon oyuncuları da alınacak. İşte son durumlar:
STIVEN MENDOZA (SOL KANAT-AMIENS)
Le10 Sports, 28 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe ve Porto'dan sonra Trabzonspor'un da kanca attığını yazdı. Karadeniz Fırtınası 2 milyon euro önerdi, Amiens 3 istiyor.