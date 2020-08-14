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    • 14.08.2020 10:35
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    Anlaşmaya varıldı! 3 Arjantinli'yi getiriyor| Transfer haberleri

    Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren 'a 2 tangocu... Sarı-siyahlıların, Arjantinli futbolcular , ve ’yı imza için Türkiye’ye davet ettiği belirtildi.

    Anlaşmaya varıldı! 3 Arjantinli yola çıktı geliyor...

    'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolculara sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon kötü bir performans sergileyerek taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, bu sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Malatya temsilcisi bu doğrultuda rotasını piyasasına çevirdi. 17 Ağustos'ta başlayacak Bolu kampına yeni transferleri yetiştirmeye çalışan Malatya temsilcisi, şu ana kadar iki resmi transfer yaptı. Lukoki ve Cueva'ya imza attıran Yeni Malatyaspor'un prensipte anlaştığı orta saha , sağ bek ve kaleci 'yı imza için Türkiye'ye davet ettiği belirtildi.


    Anlaşmaya vardığı Arjantinli Leonardo Godoy en son Arjantin Ligi takımı Clup Atletico Talleres'in formasını giydi. Başarılı oyuncu Malatya'ya transfer olacağını sosyal medya hesabından da duyurdu.

    Malatya ekibi, anlaşmaya vardığı ve yine Arjantinli olan kaleci Guido Herrera da imza için gün sayan yeni transferlerden. Leonardo Godoy ile takım arkadaşı olan Herrera, 'nın da formasını giydi.

    Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı bir diğer Arjantinli ise sağ kanat Fernando Zuqui. Estudiantes forması giyen Zugui golcü özelliğiyle tanına bir oyuncu.

    3 oyuncunun da Bolu'da yapılacak ikinci etap kampına katılacakları ifade edildi.

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