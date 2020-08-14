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    • 14.08.2020 14:49
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    'ın yeni kalecisi belli oldu! onay verdi, Galatasaray'da | Transfer haberleri

    Geçtiğimiz sezon deplasmanında oynanan maçta ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisi 'nın boşluğunu Okan Kocuk'la doldurmaya çalışan , Okan Kocuk'un beklenin çok altında kalması nedeniyle kaleci arayışına girmişti. Sarı-kırmızılılar aradığı file bekçesini 'de buldu. Galatasaray için birçok isim gündeme gelirken, forması giyen 'le anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, bugün Kasımpaşa'yla olan sözleşmesini feshetti.

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli hedeflerden birisi de kaleci transferiydi. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanan Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın, 2020-21 sezonunun ilk yarısını kapattığı açıklanmıştı.

    Bu gelişme üzerine kaleci arayışlarına start veren sarı-kırmızılılar, sonunda aradığı ismi buldu. Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

    SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

    Tecrübeli kaleci, kulübü Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı. Sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatih Öztürk'le kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
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