Son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Lefter'i unutmadı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Halı sahalar 145 gün sonra yeniden hizmete açıldı Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı! Halı saha spor tesisleri açılıyor