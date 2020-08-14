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    • 14.08.2020 15:33
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    Son dakika: tarihi açıkladı: İl spor merkezleri ve engelli il spor merkezleri açılıyor!

    Son dakika haberine göre , itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.

    Haberler Spor Son dakika: Bakan Kasapoğlu tarihi açıkladı: İl spor merkezleri ve engelli il spor merkezleri açılıyor!
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