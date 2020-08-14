Trabzonspor'un resmi kanallarından yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bordo-mavililer'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır.
Trabzonspor'un açıklamasının ardından kısa bir süre önce futbolcularında koronavirüs çıktığını açıklayan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada:
Trabzonspor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
denildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.