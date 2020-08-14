Trabzonspor'un açıklamasının ardından kısa bir süre önce futbolcularında koronavirüs çıktığını açıklayan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

Trabzonspor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

denildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: