UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Barcelona ve Bayern Münih mücadele edecek. Yarı final için heyecan devam ederken futbolseverler Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Avrupa'nın iki devi Barcelona ve Bayern Münih bugün saat 22.00'da yarı finale geçmek için karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ YARI FİNALİST LEİPZİG
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Leipzig, tur atladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.
50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
88. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleşti.
Turnuvada bugün İspanya'nın Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımları, TSİ 22.00'de çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.
TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİNDE OYNANACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak. Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.
KALAN ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
14 Ağustos Cuma
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
15 Ağustos Cumartesi:
Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)