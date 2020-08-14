UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Barcelona ve Bayern Münih mücadele edecek. Yarı final için heyecan devam ederken futbolseverler Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın iki devi Barcelona ve Bayern Münih bugün saat 22.00'da yarı finale geçmek için karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.