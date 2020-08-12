Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Lefter’i unutmadı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İstanbul'da Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'daki futbol sahaları ve su sporları kulüplerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Lefter Küçükandonyadis'in kabrini de ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na Lefter'in damadı Ömer Kamer de eşlik etti.

HATAY'IN YENİ HOCASI ÖMER ERDOĞAN OLDU

Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. İmza törenine, şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı" denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SAĞ BEKİ AHMET OĞUZ AYRILDI

Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi.