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    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Lefter’i unutmadı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'da Burgazada, Heybeliada ve ’daki sahaları ve kulüplerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Lefter Küçükandonyadis’in kabrini de ziyaret etti. ’na Lefter’in damadı de eşlik etti.

    Bakan Kasapoğlu Lefter’i unutmadı!

    'da Burgazada, Heybeliada ve 'daki sahaları ve kulüplerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Lefter Küçükandonyadis'in kabrini de ziyaret etti. 'na Lefter'in damadı de eşlik etti.

    HATAY'IN YENİ HOCASI ÖMER ERDOĞAN OLDU
    Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. İmza törenine, şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı" denildi.

    GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SAĞ BEKİ AHMET OĞUZ AYRILDI
    Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi.

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