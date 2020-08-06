Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan ve bu sezon siyah beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, siyah beyazlı ekibe veda etti.
Siyah-beyazlı kulüpten ayrılan milli oyuncu, taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'a adımımı atarken, 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 142 maçta 9 gol atarken 14 de asist yapmıştı.
YUVAYA DÖNÜYOR
Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönecek. Transferle ilgili Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.