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    • 06.08.2020 14:42
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    son dakika transfer haberi! yeniden Fenerbahçe’de

    yeniden ’de... Son dakika haberine göre; Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli sol bekle de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. İşte transfer haberinin detayları...

    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye döndü. Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

    Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkinin menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.
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