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    • Spor
    • 05.08.2020 Gazete
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    'dan 'e 18 milyon euro

    Dün ’nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan , bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber ’dan geldi. , ’i resmen istedi.

    Lazio'dan Vedat Muriç'e 18 milyon euro

    Dün TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. Lazio, Vedat Muriç'i resmen istedi.

    TEKLİF FENER'E İLAÇ GİBİ GELDİ
    Lazio'nun Vedat Muriç için teklif ettiği rakamın 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Vedat'ı satarsa hem gelir elde edecek hem de Vedat'ın ücreti de boşa çıkmış olacak.

    Yönetim 20 milyon istiyor
    Fenerbahçeli     kurmaylarla Lazio'lu yöneticiler arasındaki pazarlığın devam ettiği Sarı-Lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.

    HER AN AÇIKLAMA GELEBİLİR
    Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi 21 milyon Euro'dan 20'ye indi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat'ın Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

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