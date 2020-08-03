Rambo Okan'ın, Başkan Ali Koç ile bayramlaştığı sırada yanağından makas alması dikkat çekti. Bu harekete kızan Ali Koç'un Rambo Okan'a dönerek birşeyler söylemesinin ardından Rambo Okan'ın ısrarından vazgeçtiği görüldü. Koç'un, ilerleyen Rambonun arkasından sinirli bir şekilde bakması dikkat çekti.