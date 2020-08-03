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    • 03.08.2020 14:09
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    Aytemiz 'dan ayrıldığını açıkladı | ile adı anılıyordu...

    Son dakika haberi... Ersun Yanal'n ayrılığından bu yana herhangi bir teknik adamla anlaşmayan 'de son dönemde iddiaları giderek kuvvetlenmişti... Fenerbahçe'nin yeni olması beklenen Erol Bulut, sosyal medya hesabından 'a veda mesajı yayınladı. Bu gelişme sonrası Sarı Lacivertliler'in resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut, yaptığı açıklama ile Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

    Erol Bulut'un resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Değerli Basın Mensupları,

    Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik.

    Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

    Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim.

    Saygılarımla, Erol Bulut"

    FENERBAHÇE AÇIKLAYACAK

    Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
    Haberler Spor Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı | Fenerbahçe ile adı anılıyordu...
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