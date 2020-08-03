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    • 03.08.2020 12:41
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    'ta Diaby'nin yerine flaş isim! Serie A'ya transfer çıkarması

    Son dakika i | Önümüzdeki yıl teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, önemli bir ismi gündemine aldı. Sezon başında ting Lizbon'dan Diaby'i kiralayan siyah-beyazlı ekip, yıldız ismin yerine Serie A'da forma giyen bir futbolcuyu gündemine aldı.

    Beşiktaş'ta Diaby'nin yerine flaş isim

    Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Diaby'in Sporting Lizbon'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor.

    Fotomaç'ın İtalyan medyasından derlediği habere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen.

    BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAKSA...
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç saatte Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı.

    BOLOGNA TEK ŞARTLA MASAYA OTURACAK
    Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübü, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edecek. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmuş değil ve alternatif transfer seçeneklerine yönelecek.
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