BOLOGNA TEK ŞARTLA MASAYA OTURACAK

Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübü, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edecek. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmuş değil ve alternatif transfer seçeneklerine yönelecek.