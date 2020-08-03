Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...
Instagram profilinden Aytemiz Alanyaspor ibaresini kaldırdıktan sonra Fenerbahçe iddialaraı neredeyse kesinleşen Erol Bulut, takımın başına geçmek için gün sayıyor. Takım çıkarmak için kolları sıvayacak olan Erol Bulut şimdiden planını belirledi. İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih...
03.08.2020 10:36
- Son Güncelleme: 03.08.2020 10:36
Başakşehir'deki yardımcılık dönemi sonrası Malatyaspor ve Alanyaspor'un başına geçen Bulut, burada farkını hissettirdi. Kritik eşiği atlayan ve Fenerbahçe'nin başına geçen genç çalıştırıcı önümüzdeki bir aylık kısa süre içinde yeni takımı ortaya çıkarmaya çalışacak.
10 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda kampa girecek sarı-lacivertliler, 11 Eylül'deki ilk lig maçına kadar hazırlıklarını sürdürecek.
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