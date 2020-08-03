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Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...

Instagram profilinden Aytemiz Alanyaspor ibaresini kaldırdıktan sonra Fenerbahçe iddialaraı neredeyse kesinleşen Erol Bulut, takımın başına geçmek için gün sayıyor. Takım çıkarmak için kolları sıvayacak olan Erol Bulut şimdiden planını belirledi. İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih...

03.08.2020 10:36 - Son Güncelleme: 03.08.2020 10:36
Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut bu hafta görevine başlıyor. Resmi açıklamanın ardından sarı-lacivertli takımda yeni bir dönem başlayacak.

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Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...

Başakşehir'deki yardımcılık dönemi sonrası Malatyaspor ve Alanyaspor'un başına geçen Bulut, burada farkını hissettirdi. Kritik eşiği atlayan ve Fenerbahçe'nin başına geçen genç çalıştırıcı önümüzdeki bir aylık kısa süre içinde yeni takımı ortaya çıkarmaya çalışacak.

10 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda kampa girecek sarı-lacivertliler, 11 Eylül'deki ilk lig maçına kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...

SİSTEM GEÇİŞLERİ OLACAK
Milliyet'in haberine göre; bir aylık süreçte Erol Bulut kafasındaki felsefeyi takıma aktarmayı hedefliyor. Aslında Bulut, 3-5-2 sistemini çok beğense de bunu tam olarak oturtmak uzun zaman alıyor.

Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...

Ayrıca takım bu sisteme alışana kadar yapılacak hatalar büyük riskler taşıyor. Bu nedenle Erol Bulut 4-2-3-1 ve 4-3-3 üzerine sistemini oturtacak. Ancak maç içinde bu dizilişte ihtiyaçlara göre değişiklik yaşanacak ve takım 3-5-2'ye dönebilecek.

Erol Bulut'tan çok konuşulacak tercih! Anlaşma kesinleştikten sonra Fenerbahçe'de...

3'LÜYE GEÇİŞLER SÖZ KONUSU
Dolaylısıyla sarı-lacivertliler dörtlü savunmanın olduğu sistemi esas alsa da maç içinde 3'lüye de geçişler söz konusu olacak.

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