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    • 03.08.2020 15:46
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    'in ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi mı? |

    Son dakika gelişmesi... , Huesca'dan kiralık olarak renklerine bağladığı 'in sözleşmesinin sonra ermesinin ardından kulüpten ayrıldığını açıkladı. 28 yaşındaki Serdar Gürler'in Fraport-Tav spor ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

    Kulübü ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi ise....

    , kiralık sözleşmesi biten 'in kulüpten ayrıldığını açıkladı. Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    YENİ ADRESİ ANTALYASPOR MU?

    'nın takımın başına geçmesiyle geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan ve ligin 2. yarısında fırtına gibi esen spor, yeni sezon transfer çalışmalarına da hızlı başladı. Akdeniz ekibinin Serdar Gürler ve Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

    Göztepe 'de kiralık olarak forma giyen bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler, İzmir ekibinde toplamda 28 maça çıktı. Başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki futbolcu 7 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

    Haberler Spor Göztepe Serdar Gürler'in ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi Antalya mı? | Transfer haberleri
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