Göztepe, kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler'in kulüpten ayrıldığını açıkladı. Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YENİ ADRESİ ANTALYASPOR MU?

Tamer Tuna'nın takımın başına geçmesiyle geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan ve ligin 2. yarısında fırtına gibi esen Antalyaspor, yeni sezon transfer çalışmalarına da hızlı başladı. Akdeniz ekibinin Serdar Gürler ve Dever Orgill ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Göztepe 'de kiralık olarak forma giyen bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler, İzmir ekibinde toplamda 28 maça çıktı. Başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki futbolcu 7 gol, 6 asistlik performansa imza attı.