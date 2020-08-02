Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı. Yunan Kulübü PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch'un son koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken kulübün resmi instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı.

Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti.



Yunanisatan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.





FENERBAHÇE'DEN STOCH İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.