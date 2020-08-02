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    • 03.08.2020 00:18
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    ve 'un eski futbolcusu koronavirüse yakalandı!

    'de ve formaları giyen Slovak futbolcu 'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Stoch'un formasını giydiği , 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı.

    Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!

    Eski li 'a koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı. Yunan Kulübü 'ta forma giyen Miroslav Stoch'un son koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken kulübün resmi instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı.

    Kulüp Stoch'un sağlık durumunun iyi ve anbean Slovak futbolcunun durumunun takip altında olduğunu belirtti.

    Yunanisatan Ligi'nde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.

    FENERBAHÇE'DEN STOCH İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski futbolcusu Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!
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