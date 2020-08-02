2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
PATLAK LASTİKLE KAZANDI
Son 2 turda sırasıyla Bottas, Sainz ve Hamilton'un sol ön lastikleri patladı. Yarışı 2. sırada götüren Bottas 11. sıraya düşerken Lewis Hamilton son turu patlak lastikle tamamlayarak yarışı önde bitirdi.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER
Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.28.01.283'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste üçüncü, kariyerinin de 87'nci zaferini elde etti.
Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 5.8 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımından Charles Leclerc ise liderin 18.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 52
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36
5. Charles Leclerc (Monaco): 33