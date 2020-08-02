PATLAK LASTİKLE KAZANDI

Son 2 turda sırasıyla Bottas, Sainz ve Hamilton'un sol ön lastikleri patladı. Yarışı 2. sırada götüren Bottas 11. sıraya düşerken Lewis Hamilton son turu patlak lastikle tamamlayarak yarışı önde bitirdi.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.28.01.283'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste üçüncü, kariyerinin de 87'nci zaferini elde etti.