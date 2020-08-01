''GELMEDEN YUSUF VE ZEKİ'Yİ ARADIM''

Gelmeden önce Yusuf ve Zeki'yi aradım. Sağolsunlar onlar da bana çok güzel bilgiler verdiler. Onların buraya gelip, sahiplenmesi, mutlu olmaları, karar vermemde etkili oldu. Kulübümüzün onları transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığını da görmüş oldum. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim.