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    • 01.08.2020 19:26
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    Son dakika: Galatasararay ve 'nin transfer listesindeki , 'tan ayrıldığını açıkladı!

    ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu , takımdan ayrıldığını ve 'daki bir kulübe transfer olacağını açıkladı. ve 'ın transfer gündeminde olan yıldız isimle İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo'nun da ilgilendiği iddia edilmişti.

    Kaan Ayhan ayrılığı açıkladı!

    ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu , takımdan ayrıldığını ve 'daki bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

    "İTALYA'DA YENİ KULÜBÜMDE BİRLİKTEYİM"
    25 yaşındaki oyuncu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte transfer haberlerini doğrulayarak, "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Kaan Ayhan, Almanya Birinci Futbol Ligi'nden (Bundesliga) düşen Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon oynadığı 34 maçta 2 gol atmıştı.

    Türk ekiplerinin yanı sıra İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Sassuolo'nun milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

    Haberler Spor Son dakika: Galatasararay ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı!
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