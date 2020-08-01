BURAK NELER DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'da transferi hakkında açıklamalar yapan Burak Yılmaz, "Lille'den bana teklif geldi, yönetimimizle oturduk konuştuk ve birlikte karar aldık. Alacağım paradan çok fazla indirim yapabilirdim ancak yönetimim yine de kontratımı karşılayamıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığın oldukça duygusal şekilde gerçekleştiğini belirten milli oyuncu, "Beşiktaş'a karşı hiçbir kırgınlığım yok hatta çok duygusal bir şekilde ayrıldık" demiş "Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi dönemlerinde uzun zaman para almadım ama bunun lafını hiçbir zaman yapmadım. Çok özel yabancı futbolcularla oynadım ve bu oyuncuların hiçbir zaman parayı sorun ettiklerini görmedim. Yabancı futbolcular parasını alamadığını gerekçe göstererek gidebiliyor fakat Türk futbolcular bunu yapmak istediğinde kadro dışı kalıyor" şeklinde konuşmuştu.