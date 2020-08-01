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    • Spor
    • 01.08.2020 Gazete
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    Kod adı 4 ağustos! operasyonuna başlıyor

    bayram sonrası operasyonuna başlayacak. Emre, Arda, Oğulcan ve Kerem’i açıklayacak olan yönetim, ’in istediği isimlere de imza attırmak için çalışacak.

    Kod adı 4 ağustos! Galatasaray transfer operasyonuna başlıyor

    Fatih Terim geçtiğimiz hafta yönetimle yaptığı toplantıda, lerin 12 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına yetişmesini istemişti.

    Bu nedenle elini çabuk tutmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bayram sonrası operasyona başlayacak.

    1 HAFTALIK SÜRE KALACAK
    Yönetim transferin resmen başlayacağı tarih olan 4 Ağustos'tan itibaren anlaştığı isimleri tek tek açıklayacak.

    İlk olarak Emre Kılınç'a imza attıracak olan ardından da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirecek.

    Yönetim kalan 1 haftalık süreçte Terim'in istediği diğer isimleri bitirmek için uğraş verecek.

    ELABDELLAOUI İMZALAYACAK
    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefleri Caner, Sinan Gümüş, Kaan Ayhan ve Kenan olacak. Yönetim, Elabdellaoui'yede imzayı attıracak.

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