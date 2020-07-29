Kulüpler Birliği’nden Futbol Federasyonu’na öneri: "Düşme kaldırılsın"

Kulüpler Birliği Mehmet Sepil başkanlığında toplandı. Toplantıya 20 kulüp katıldı. Pandemi döneminde 7 kulübün düşmenin kaldırılmasını istediğini söyleyen Sepil, "Covid nedeniyle düşen takımlar mağdur. Malatya, Kayseri ve Ankargücü küme düşmenin kaldırılmasını istedi. 20 kulüp de aynı görüşte. Ligin 21 takımla oynanması için tavsiye kararını TFF'ye ileteceğiz" dedi.

YABANCI KARARI ERTELENSİN

TFF'nin yabancı kararıyla ilgili olarak da konuşan Sepil, "Her kulüp yabancı oyuncu sayısında ortak paydada birleşmiyor, bu da doğal. Geçmişte kontratlar, kulüplerin statüleri. Ancak buna rağmen ortak görüş belirdi. Yabancı oyuncu sayısının değişmesini erteleyelim. Bu kadar hızlı kararın kulüplere hiçbir faydası yok. 2021-22 sezonundan başlayacak bir yabancı sayısı olabilir" diye konuştu.

HARCAMA LİMİTLERİ AZ!

Harcama limitleri ile ilgili olarak TFF ile kulüpler arasında görüş ayrılıkları olduğunu söyleyen Mehmet Sepil, "Yüzde 30 dedik, 40 dedik. Şu anki harcama limitleri konusunun kulüplerin ihtiyacını karşılayamadığını değerlendirdik. Tüm kulüplerle tekrar TFF'ye gidip bu konuyla ilgili endişelerimizi dile getireceğiz" ifadesini kullandı.

YENİ NAKLEN YAYIN ÜCRETİ

Yeni naklen yayın ücretleriyle de ilgili konuşan Sepil, "Bundan sonraki görüşmelerin tamamında Kulüpler Birliği tarafından kurulan bir icra kurulunun Digitürk ile yapacağı görüşmelere katılmasını istiyoruz" dedi.